Roustan : “Lyon n’a eu que ce qu’il méritait face au PSG”

Le PSG sans dominer outrancièrement a été meilleur que Lyon vendredi soir lors de la finale de la Coupe de la Ligue. La séance de tirs au but a finalement penché en faveur de l’équipe qui menait aux points pour faire une analogie avec la boxe. C’est ce que constate Didier Roustan. Et à ses yeux, les Lyonnais peuvent s’en mordre les doigts car le PSG était prenable, comme la semaine précédente.

“Lyon n’a eu que ce qu’il méritait, et c’est dommage pour eux. Ils étaient bons à prendre Paris même si en seconde période des joueurs ont retrouvé une fraîcheur. Di Maria est toujours resté en dedans. D’autres aussi ont été poussifs au PSG. Mais j’ai eu l’impression qu’à partir de la 70e minute l’OL pensait déjà aux tirs au but, a commenté Didier Roustan lors de l’EDS. Après, on sent que le groupe du PSG vit bien. A un certain moment on entendait parler à tort ou à raison de clans. Et c’est important qu’un groupe soit sur la même longueur d’onde. Là, avec cette victoire, ils vont travailler sereinement pendant onze jours. Sinon ils auraient vu des choses pas agréables dans la presse. Car dans le contenu c’est relativement inquiétant.“