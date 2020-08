Roux : “Mbappé a été admirablement soigné par les médecins du PSG”

Très incertain après sa blessure à la cheville contractée lors de la finale de Coupe de France face à l’AS Saint-Etienne le 24 juillet dernier, Kylian Mbappé figurera finalement dans le groupe parisien (sauf rechute de dernière minute) pour affronter l’Atalanta Bergame en quart de finale de Ligue des champions, comme l’a indiqué Thomas Tuchel en conférence de presse d’avant-match. “S’il fait un bon entraînement aujourd’hui (mardi soir, ndlr) et que rien d’extraordinaire arrive, il sera avec l’équipe demain (…) On est très heureux que Kylian soit aussi avec le groupe et qu’on puisse avoir la possibilité de finir le match avec lui.” L’attaquant parisien a notamment participé aux trois dernières séances collectives du PSG. Une bonne nouvelle pour les Parisiens qui devront déjà composer sans Marco Verratti (mollet) et Angel Di María (suspendu).

Invité à s’exprimer sur le numéro 7 des Rouge et Bleu, l’ancien entraîneur de l’AJ Auxerre, Guy Roux, a tenu à féliciter le travail réalisé par les médecins du PSG, tout en mettant en garde l’international français d’une certaine fragilité au niveau de sa cheville. “Il a été admirablement soigné par les médecins du PSG. Il est en état, mais avec fragilité. Il risque d’être blessé par un tacle adverse, a déclaré Guy Roux à Europe 1. Une possibilité pour Tuchel de le faire rentrer pendant le match ? C’est une lourde responsabilité.”

Également questionné sur une éventuelle rechute de sa blessure, à l’image de Paulo Dybala avec la Juventus la semaine passée face à l’OL, Guy Roux estime que l’international français est plus solide que l’attaquant de la Vieille Dame. “Mbappé est plus solide que ça. Mais il peut malgré tout avoir un accident. S’il est blessé gravement à cause d’une rechute, je pense que l’entraîneur Thomas Tuchel n’y survivrait pas.”