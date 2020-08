Rummenigge : "Le PSG gagnera la Ligue des champions"

Contre le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich a remporté sa sixième Ligue des champions (1-0). Les Bavarois ont conclu leur belle saison où ils ont réalisé le triplé et ont surtout dominé pendant toute la campagne européenne (11 victoires). Karl-Heinz Rummenigge, président du conseil de surveillance du Bayern, est revenu sur cette rencontre. Pour le dirigeant allemand, le club de la capitale française gagnera cette compétition.

“Si je repense au succès face au PSG ? Comme j’ai dit à mes joueurs : “Il n’y a rien de meilleur”. On a gagné 11 matchs sur 11, beaucoup marqué et très bien joué. On a mérité cette victoire, explique Karl-Heinz Rummenigge dans les colonnes de Tuttosport. Aucun sentiment de revanche sur le PSG. J’ai vu Neymar et Mbappé en larmes et je me suis rapproché pour dire qu’ils étaient forts et qu’ils devaient continuer comme ça. Le PSG gagnera la Ligue des champions.“