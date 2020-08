Sabitzer : “Nous voulons prouver que nous pouvons rivaliser avec ces équipes”

La demi-finale de Ligue des champions entre le RB Leipzig et le PSG approche à grand pas. Et à quelques heures de cette rencontre (à 21h sur RMC Sport 1), le club de la capitale aura pour objectif de se qualifier pour la première finale de C1 de son histoire. Face à eux, les Parisiens affronteront une étonnante formation allemande, qui était venue à bout de Tottenham (huitièmes de finale) et de l’Atlético de Madrid (quarts de finale). Les Rouge et Bleu devront notamment se méfier du milieu offensif – Marcel Sabitzer (4 buts et 3 passes décisives en 8 matches de C1) – menace numéro une du RBL depuis le départ de Timo Werner. Pour le site officiel de l’UEFA, l’international autrichien s’est exprimé sur la confrontation face au PSG.

“Paris est favori : avec ses meilleurs joueurs et son équipe dans son ensemble, cela est évident. Il nous faudra jouer une rencontre similaire à celle de l’Atlético pour rester dans le match. Mais nous ne sommes pas en demi-finale pour faire le nombre : nous voulons gagner ce match, a déclaré Sabitzer au site de l’UEFA. Nous sommes concentrés sur nos performances et nous voulons prouver que nous pouvons rivaliser avec ces équipes. Nous n’avons pas seulement besoin de nos pieds, mais aussi de notre cerveau. Si on y croit, je suis convaincu que nous pouvons triompher.”