Salihamidzic : “Je suis confiant, avec tout le respect que je dois au PSG”

Hasan Salihamidzic, membre du conseil d’administration et directeur sportif du FC Bayern, est optimiste avant la finale de la Ligue des champions demain face au PSG. Pour l’ancien joueur devenu dirigeant du club bavarois, la coupe aux grandes oreilles n’est plus très loin. Le deuxième triplé de l’histoire du club est proche, pense-t-il publiquement tout en valorisant déjà la performance de son club dans une année particulière.

“La crise du coronavirus ne pourra pas réduire l’importance sportive des compétitions nationales et internationales“, prévient Hasan Salihamidzic dans un entretien à Münchner Merkur et tz. “J’espère que les garçons se récompenseront pour leur saison aussi forte qu’exemplaire, pour leur professionnalisme dans une période difficile pour le football et notre société. Je souhaite qu’ils puissent profiter du match parce que tout le monde attend le rendez-vous avec impatience. Je suis confiant, avec tout le respect que je dois au PSG et Thomas Tuchel.”