Sarabia : “Cette victoire va nous donner de la confiance”

En transformant son penalty, Pablo Sarabia a offert la Coupe de la Ligue au PSG contre Lyon (0-0, 6 t.a.b à 5). À l’issue de cette séance de tirs au but, l’Espagnol a tenu à féliciter son coéquipier, Keylor Navas, qui en stoppant le penalty de Traoré a permis au numéro 19 parisien de mettre fin à ce match.

“Cela a été un match particulièrement difficile. Mais c’est vrai que cette année, on a gagné quatre titres. C‘était important de montrer un bon visage et de prendre un bon rythme avant la Ligue des Champions, assure Sarabia sur Canal + Sport. Un grand gardien ? Oui c’est important. Il l’a encore une fois montré ce soir. Cette victoire va nous donner de la confiance. Il y a une grande confiance dans l’équipe. Maintenant on veut arriver prêt physiquement pour le match contre l’Atalanta.“