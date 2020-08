Sarabia : “Il n’y a pas de vision différente, nous allons tous dans la même direction”

Dans différents médias, on parle d’un pacte entre les joueurs dans l’optique de remporter la Ligue des Champions qui débute avec un quart de finale contre l’Atalanta Bergame. Pablo Sarabia affirme que le groupe parisien dans son ensemble est uni et pousse dans la même direction.

“Toutes les rumeurs et toutes les choses qui se disent, les problèmes entre les joueurs et l’entraîneur ce sont des tentatives de déstabilisation. Le match contre Dortmund, nos titres et la domination sur le championnat sont des preuves que le groupe est uni, se réjouit l’Espagnol dans l’extrait d’une interview qu’il a donné à RMC Sport et qui sera diffusée le 11 août prochain. Pas seulement les joueurs, mais aussi le coach, le staff. Nous allons tous dans la même direction, c’est ce que nous faisons. On a déjà gagné quatre titres sur quatre. On peut encore gagner la Ligue des Champions. Il n’y a pas de vision différente, nous allons tous dans la même direction.”