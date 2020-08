Sarabia : “Nous voulons tous la gagner”

J-1. Ce mercredi, le Paris Saint-Germain va affronter l’Atalanta à l’occasion des quarts de finale de la Ligue des champions. Une échéance ultra-décisive dans la saison des Parisiens. Après avoir remporté les quatre titres sur la scène nationale, le club de la capitale veut terminer la saison en beauté. Les Rouge et Bleu ont une belle occasion avec le Final 8 de la C1 à Lisbonne. Avant ce choc, Pablo Sarabia (28 ans) s’est confié. L’Espagnol s’attend à un match difficile mais promet une détermination sans faille de son équipe pour se qualifier pour le prochain tour.

“Ça va être un match particulier. On a déjà eu la même expérience face au Borussia Dortmund, un match que nous avons joué sans public. C’est vrai qu’on devra être très concentrés sur ce match et avoir la tête dans le match. C’est un match différent, nous ne sommes pas habitués à jouer sans public, explique Sarabia dans une interview accordée à RMC Sport. Mais il n’y a pas de meilleure motivation que celle de jouer la Ligue des champions. Nous voulons tous la gagner. Finalement, avec ou sans public, on sera tous motivés et concentrés pour tenter de la gagner.“

Dans cet entretien à RMC Sport, l’attaquant a aussi jugé cette équipe de l’Atalanta. Pablo Sarabia se méfie de cette équipe italienne qui a terminé troisième de Serie A au terme d’un exercice exceptionnel. Mais l’ancien Sévillan donne quelques indices pour réussir à la maitriser.

“Je pense qu’ils ont réalisé une saison fantastique. Ils ont un très bon entraîneur, avec des idées claires et un système de jeu différent basé sur la possession du ballon et un pressing défensif. Je pense que si tu parviens à gérer ces deux facettes de jeu, tu gagnes beaucoup car quand tu perds le ballon et que tu presses haut, tu reprends la possession du ballon plus près du but adverse, analyse encore Sarabia. C’est une équipe qui aime aussi jouer avec le ballon. C’est un équipe intéressante qui va nous rendre la tâche difficile pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions.“