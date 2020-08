Sarabia quasiment assuré d’être titulaire face à l’Atalanta (LP)

Contre l’Atalanta Bergame mercredi (21h, RMC Sport 1) en quart de finale de Ligue des Champions, le PSG devra faire sans Angel Di Maria suspendu et très certainement sans Kylian Mbappé dans le onze de départ. La troisième place en attaque au côté de Neymar et Mauro Icardi devrait tout naturellement revenir à Pablo Sarabia comme le rapporte le Parisien. L’Espagnol “se voit titulaire en raison des absences mais aussi grâce au mérite accumulé tout au long de la saison.” Le quotidien francilien rappelle que l’ancien sévillan est le deuxième joueur le plus utilisé par Thomas Tuchel (38 matches, 2350 minutes) derrière Angel Di Maria (39 matches). L’Espagnol (28 ans) a aussi été efficace avec 14 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues. “Sarabia bénéficie, au même titre que Paredes, de la confiance de ses coéquipiers, y compris de la star Neymar“, conclut le Parisien.

Pablo Sarabia, qui dans une interview à RMC Sport – qui sera diffusé mardi – a évoqué les raisons de son arrivée chez les Rouge & Bleu. “Rejoindre le PSG a été la meilleure décision car j’avais des objectifs personnels. L’un d’entre eux est de remporter des titres. Je n’ai pas eu cette opportunité auparavant. Un objectif qui est accompli désormais. J’espère en gagner d’autres à l’avenir.“