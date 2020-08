Schneider : “Messi au PSG ? Ce serait un peu amour, gloire & beauté !”

Le Paris Saint-Germain est au coeur de l’actualité depuis 5 cinq jours, et le possible départ de Lionel Messi du FC Barcelone. Le joueur aurait des envies d’ailleurs, et le club de la capitale ferait parti des prétendants pour le récupérer même si Manchester City serait en tête des négociations. Interrogé à ce sujet, le journaliste pour Libération, Grégory Schneider, a du mal à imaginer une arrivée de la Pulga à Paris, à cause principalement pour la gestion des égos et du vestiaire Rouge & Bleu.

“Messi au PSG ? Je veux bien qu’on me dise que Paris a essayé de le faire venir, mais en terme d’équilibre de vestiaire, ça me semble fantasmagorique ! À Manchester City il sera la star, en plus il y a Guardiola… Ça peut aider ! (…) Concernant Mbappé, il est relativement sensible. Il n’aime pas défendre ! On regarde les matches ! Alors que Neymar le fait, contrairement aux idées reçues. Il est assez sensible à sa place dans la cosmologie d’une équipe. Je vous rappelle sa sortie aux trophées UNFP par rapport à Neymar et l’envie d’avoir plus de responsabilités… Ça semble un peu s’entasser… Ce serait un peu amour, gloire & beauté !”