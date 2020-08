Selon RMC, le PSG “garde un oeil attentif” sur la situation de Messi

L’information a fait l’effet d’une bombe dans la presse mondiale. Selon de nombreuses sources, Lionel Messi souhaiterait quitter le FC Barcelone lors de ce mercato. Sous contrat avec les Azulgrana jusqu’en 2021, le joueur de 33 ans désirerait faire jouer une clause présente dans son contrat et ainsi rompre son bail avec le club espagnol. Et depuis quelques heures, les rumeurs envoyant Lionel Messi au PSG commencent à prendre de l’ampleur. Même si l’opération semble complexe au niveau économique, l’opportunité de s’attacher les services de l’international argentin pourrait être saisie par les Rouge et Bleu.

En effet, selon les informations de RMC Sport, le PSG reste “à l’affût et garde un oeil attentif” sur la situation de la Pulga au FC Barcelone. Une source proche du club a ainsi indiqué au média sportif “qu’il ne serait pas professionnel de ne pas étudier la faisabilité d’une opération comme celle-ci.” Un éventuel transfert qui dépendra essentiellement de la rupture du contrat de Messi avec son club. De plus, RMC ajoute que Neymar “échange beaucoup avec l’Argentin.” Les deux joueurs avaient joué ensemble de 2013 à 2017.

Cependant, le média sportif précise que le club le plus insistant pour une éventuelle arrivée de Messi reste Manchester City. Le vice-champion d’Angleterre “discute bien avec Messi.” Ce sont précisément deux dirigeants de l’équipe anglaise, Txiki Begiristain (directeur sportif) et Ferran Soriano (directeur exécutif), qui discutent avec le natif de Rosario. Lionel Messi pourrait ainsi côtoyer de nouveau son ancien entraîneur au FC Barcelone, Pep Guardiola, qui “rêve de retrouver le prodige”, conclut RMC.

Statistiques 2019-2020 de Lionel Messi*

Liga : 33 matches disputés (2.879 minutes) – 25 buts et 21 passes décisives

: 33 matches disputés (2.879 minutes) – 25 buts et 21 passes décisives Ligue des champions : 8 matches disputés (661 minutes) – 3 buts et 4 passes décisives

: 8 matches disputés (661 minutes) – 3 buts et 4 passes décisives Coupe du Roi : 2 matches disputés (180 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive

: 2 matches disputés (180 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive Supercoupe d’Espagne : 1 match disputé (90 minutes) : 1 but

*Source : Transfermarkt