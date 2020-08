Sepp Blatter : “Le PSG ne doit pas axer son jeu sur seulement deux joueurs”

Sepp Blatter, ancien (sulfureux) président de la FIFA de 1998 à 2015, était l’invité d’Europe 1 Sport dimanche soir. Interrogé sur la performance du PSG en finale de la Ligue des champions, contre le Bayern (1-0), le Suisse âgé de 84 ans a estimé que le club français était trop dépendant des exploits de Kylian Mbappé et de Neymar Jr.

“Ce n’était pas nécessairement ce que l’on attendait, surtout de la part de Neymar. Juste avant la mi-temps, Mbappé a cette occasion sur son pied droit… Ce ballon à dix mètres, on le met dans les filets ! Moi, je l’aurais mis dans les filets !”, a lancé Sepp Blatter. “Bien sûr que le PSG peut aller plus loin. Le club a les moyens économiques et a une grande qualité de joueurs mais il ne faut pas axer son jeu sur seulement deux joueurs”.