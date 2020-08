Séverac : “Lionel Messi au PSG, qui n’y croit pas ?”

Lionel Messi (33 ans) qui décide de quitter le FC Barcelone après vingt années passées dans le club catalan, la douche est froide chez les Azulgrana. Oui, mais voilà, la Pulga est infiniment chère. Un club peut-il trouver un montage financier tenable ? Manchester City est annoncé comme favori pour y parvenir. Quant au PSG, il ne peut pas ne pas tenter Leo Messi, juge le journaliste du Parisien Dominique Séverac.

“Messi au PSG, qui n’y croit pas ? Je vous rappelle l’été 2017 : Neymar pour 222M€ et 36 millions de salaire, et Mbappé, 180M€… On pensait que c’était impossible, et c’est arrivé. Ils l’ont fait. Alors peut-être qu’aujourd’hui il le paient, ça c’est autre chose, mais ils l’ont fait. Le contact avec Messi n’a jamais été coupé depuis cinq à six ans. Le PSG a tenté de le faire il y a longtemps. Neymar est à Paris et il aime bien Messi. Idem avec Di Maria. Tu as libéré de la masse salariale avec les départs de Cavani et de Thiago Silva. Tu peux vendre des joueurs : Icardi, Gueye, Diallo… Et puis Messi-Neymar-Mbappé, ça ne fait pas un peu rêver ? Ça ne fait pas un peu meilleure attaque de tous les temps ?“, a commenté Dominique Séverac dans l’EDS.