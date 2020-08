Silva : “C’est historique mais ce n’est pas la fin, il reste encore un match”

C’est un moment historique que vit le PSG. Après sa victoire face au RB Leipzig (3-0), le club de la capitale s’est qualifié pour la première finale de Ligue des champions de son histoire. Un moment unique fêté par les joueurs et supporters parisiens. Après la rencontre, le capitaine du PSG – Thiago Silva – a évoqué de nombreux sujets au micro de RMC Sport.

Une finale de Ligue des champions après des années de déception

Silva : “Ce n’était pas facile du tout, il y avait des moments très difficile. Mais aujourd’hui, on a mérité d’être en finale. Je suis très heureux de mon équipe, surtout le comportement qu’on a eu aujourd’hui. On a essayé de jouer jusqu’à la fin sans encaisser de but, c’est important pour nous, parce que devant nous savons que nous sommes très forts. C’est historique mais ce n’est pas la fin, il reste encore un match. Il faut fêter car on le mérite mais on doit aussi se reposer pour dimanche, qui ne sera pas un match facile.”

Son dernier match au PSG dimanche prochain ?

Silva : “Je préfère ne pas parler de ce sujet en ce moment car cela ne va pas nous aider. Mais pour l’instant oui ce sera mon dernier match et j’espère qu’on pourra fêter ensemble ce dernier match avec ce titre. Je suis venu en 2012 pour cet objectif-là. Cette année, on a réussi à atteindre la finale, maintenant il faut mériter de gagner. Ça ne m’importe pas de savoir qui on va affronter en finale. Mais je pense que ce sera un match compliqué pour le Bayern face à Lyon.”

Une envie de poursuivre et terminer sa carrière au PSG ?

Silva : “J’ai déjà dit plusieurs fois avant ce que je voulais faire. J’ai dit que je voulais finir ici en Europe mais la décision a été prise. Maintenant, je suis tranquille dans ma tête parce que je sais tout ce que je peux donner encore pour cette équipe. Si ce n’est pas ici, ce sera dans un autre club. Franchement, mon coeur va toujours rester ici. Une fois qu’on est Rouge et Bleu, on le reste toute la vie.”

Le meilleur PSG depuis son arrivée en 2012

Silva : “Je crois que cette année, on a retrouvé l’équilibre. Nous sommes plus compétitifs. Verratti et Gueye étaient absents, Herrera et Paredes étaient incroyables. Lors du dernier match, Icardi avait joué mais pas aujourd’hui. Les trois attaquants, c’est quelque chose d’extraordinaire. Draxler, dès qu’il est rentré, il a une qualité incroyable. On peut dire que c’est le bon moment et que le groupe est le plus fort, pas seulement sur le terrain mais aussi à l’extérieur.”

La maladresse de Neymar devant les buts

Silva : “Il avait eu des opportunités les matches précédents. Il n’a pas marqué mais c’est un garçon qui apporte à l’équipe, c’est quelque chose d’incroyable, surtout quand il joue avec Kylian à côté. C’est quelque chose d’extraordinaire. S’il ne marque pas et qu’on gagne, on sera contents quand même.”

Comment préparer au mieux cette finale

Silva : “Il faut continuer avec cette mentalité-là, comme l’a dit le coach. On se prépare bien, les joueurs sont professionnels. Après la pandémie, on a fait quelque chose d’extraordinaire parce que ce n’était pas facile. Je pense que le club qui gagnera cette Ligue des champions sera l’équipe la plus importante parce que tout le monde s’en rappellera. Notre première objectif était de se qualifier en finale, maintenant il faudra bien se préparer pour dimanche parce que il y aura un grand match qui nous attend.”

La joie des supporters à Paris

Silva : “Merci à tous pour le soutien, ils sont très importants pour nous. Ils ne sont pas là dans le stade mais on a senti une atmosphère positive. Ils sont partout dans Paris et fêtent ce moment historique du club et j’espère que dimanche ou lundi on pourra fêter ensemble parce que c’est quelque chose d’extraordinaire qu’on vient de faire mais ce n’est pas la fin. Il faut rester tranquille dans la tête.”