Silva : “Je veux profiter de la ville jusqu’au dernier jour”

À l’issue du Final 8 de la Ligue des Champions, Thiago Silva quittera le PSG après huit ans. O Monstro s’est attaché à la ville de Paris et est même devenu français. Pour l’AFP, le capitaine parisien a avoué qu’il va profiter de la ville lumière jusqu’au dernier jour.

“C’est une ville très importante dans le monde, historique. Tout le monde vient à Paris pour la connaître. Nous, on a la possibilité de vivre ici, de travailler ici. Cela me touche beaucoup. Je suis même devenu Parisien et Français. Pour ma famille, c’est quelque chose de très important. Je veux profiter de la ville jusqu’au dernier jour.”

Le capitaine parisien a également évoqué son avenir et une possible prolongation de contrat. “Une prolongation ? Cela ne dépend pas de moi, cela va dépendre du club. Je suis super tranquille dans la tête à ce niveau-là. J’essaye de penser aux choses que je dois faire, atteindre les objectifs de l’équipe. Après ça ne dépend pas de moi, cela va dépendre du club.”