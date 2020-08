Silva : “Nous sommes en train d’écrire l’histoire, et on ne veut pas s’arrêter là”

En fin de contrat à l’issue du Final 8, Thiago Silva va très certainement jouer son dernier match avec le PSG lors de la finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich dimanche soir (21h, TF1, RMC Sport 1). O Monstro a accordé un entretien à PSG TV où il évoque le quotidien des joueurs au Portugal, les qualifications contre l’Atalanta et le RB Leipzig et bien évidemment la finale à venir. Morceaux choisis.

La saison de Ligue des Champions

“Vous savez, quand vous échouez comme ça a été notre cas lors des saisons précédentes, quand nous avons été éliminés en huitièmes de finale à trois reprises consécutives, puis que vous arrivez en quarts de finale, vous vous demandez “Est-ce que ça va se reproduire ?” Dans ces moments-là, vous devez être fort mentalement, ne penser qu’à un résultat positif, et être focalisé sur la victoire. Aller en finale, c’était notre rêve depuis longtemps.“

Son année 2020

“Je pense que c’est une saison unique, à cause de tout ce que nous avons traversé – la pandémie, le confinement, cette crise du Covid-19. Ça a été très difficile pour nous physiquement. Nous avons passé pratiquement trois mois à la maison. Beaucoup de joueurs vivent dans un appartement et ont eu du mal à suivre ce que le club leur avait proposé, en termes d’entraînement et de préparation… Donc, notre retour a été un peu dur. Mais nous avons tout entre nos mains pour terminer comme nous l’avions prévu, alors que le club fête son 50e anniversaire, et que mon contrat arrive à sa fin. […]Mais je suis assez serein et très content de tout ce que j’ai vécu au club. Et si cette finale s’avère être mon dernier match, j’en serai content. J’ai pu donner tout ce que je pouvais. Et si je peux continuer à jouer pour le club, alors nous aurons une discussion et prendrons la meilleure décision. Mais le plus important est ce que nous faisons sur le terrain. Nous sommes en train d’écrire l’histoire, et on ne veut pas s’arrêter là.”

Le Bayern Munich

“Et bien, parler du Bayern Munich est assez facile. Tous ceux qui aiment le football considèrent cette équipe comme un modèle à la fois sur la scène européenne et mondiale. Une équipe qui joue avec une intensité élevée et qui a beaucoup de qualité. Et ça va de leur gardien, qui fait partie des meilleurs au monde, à leur attaquant qui est le meilleur buteur de la Ligue des champions cette saison, c’est l’une des meilleures équipes du monde.

Nous devons respecter leur équipe et essayer de garder notre façon de jouer, comme nous l’avons fait toute la saison, pour être à notre plus haut niveau. Nous n’aurons peut-être pas ce supplément de motivation qu’il y a avec nos supporters, mais je peux vous dire que nous ne manquerons pas de motivation.“