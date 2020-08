[Sondage] 5 ans après son arrivée, quel est votre meilleur souvenirs de Di Maria au PSG ?

Le 6 août 2015, le Paris Saint-Germain réalisait un nouveau gros coup sur le marché des transferts. Alors qu’il était déjà annoncé avec insistance l’année d’avant dans la capitale, Angel Di Maria s’engageait enfin avec les Rouge & Bleu. En provenance de Manchester United, le PSG a déboursé près de 63 millions d’euros pour s’attacher les services de l’Argentin. Au cours de ces années, le numéro 11 parisien est devenu un élément incontournable de l’équipe et a rarement été sorti du onze titulaire.

Depuis son arrivée à Paris, Angel Di Maria a disputé 219 rencontres pour 81 buts inscrits et 90 passes décisives délivrées. Ce qui fait de lui le neuvième meilleur buteur de l’histoire du club (à 4 réalisations de Safet Susic) et le deuxième meilleur passeur (à 5 passes de Susic). Par ses statistiques et sa longévité, l’Argentin est définitivement entré dans la légende du Paris Saint-Germain.

Dans ce sondage nous allons donc vous demander, vous supporters, de retenir votre meilleur souvenir d’Angel Di Maria parmi les choix suivants :

14 février 2017 : PSG – Barcelone (4-0) – Doublé de Di Maria auteur d’un match exceptionnel

24 octobre 2018 : PSG – Naples (2-2) – But de Di Maria dans les tous derniers instants de la rencontre qui permet au PSG d’avoir une chance de se qualifier pour les 1/8e de finale de la C1

17 mars 2019 : PSG – OM (3-1) – Une passe décisive et un doublé dont un coup-franc exceptionnel pour “El Fideo”

18 septembre 2019 : PSG – Real Madrid (3-0) – Un nouveau doublé pour l’Argentin qui signe un match quasi-parfait en l’absence de Neymar et de Mbappé en attaque.