Suarez serait emballé à l’idée de signer au PSG (Téléfoot)

Le marché estival s’étendra jusqu’au 5 octobre prochain, et on s’attend donc à un foisonnement de rumeurs en tout genre concernant le Paris Saint-Germain. Ce dimanche, c’est Téléfoot qui y va de ses informations en expliquant que Luis Suarez, plus en odeur de sainteté du côté du FC Barcelone, ne serait clairement pas contre rejoindre le club de la capitale dans les semaines à venir.

En effet, selon l’émission dominicale, en cas de départ cet été, Luis Suarez serait plutôt conquis à l’idée de poursuivre sa carrière au sein de l’effectif de Thomas Tuchel. Le Blaugrana aurait même plusieurs fois échangé avec Neymar au téléphone, évoquant la possibilité de le rejoindre lors de ce mercato. Téléfoot s’est, cependant, contenté d’évoquer les envies du joueur, et non du PSG. Si Leonardo cherchera très certainement à recruter une doublure à Mauro Icardi, on imagine mal l’Auriverde bouger concrètement sur une piste aussi coûteuse d’un point de vue salarial, surtout vu le niveau affiché par celui-ci depuis plusieurs mois.