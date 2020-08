Susic : “Ça va dépendre des joueurs clés dans chaque équipe”

Dans un peu plus de 24 heures, le PSG disputera la première finale de Ligue des champions de son histoire. Un moment historique pour les 50 ans du club de la capitale. Les Parisiens seront opposés au FC Bayern (dimanche à 21h sur RMC Sport 1 et TF1). Et à quelques heures de cette rencontre, de nombreux anciens du PSG livrent leurs sentiments à l’approche des cette finale. Légende du PSG, Safet Susic (344 matches entre 1982 et 1991), a évoqué cette rencontre face au club bavarois.

“Au vu des prestations de Boateng ces derniers temps, s’il est sur le banc, cela pourrait être davantage un handicap pour le PSG que pour le Bayern. C’est mieux qu’il joue. (Rires.) Le Bayern, ils ont gagné 8-2 contre Barcelone, ils ont gagné 3-0 contre Lyon, mais s’ils commencent le match comme ils l’ont fait contre Lyon, ils vont avoir beaucoup, beaucoup de problèmes. Le Bayern a plus d’expérience, mais sur une finale, ça va dépendre des joueurs clés dans chaque équipe, estime Safet Susic dans une interview à So Foot. Si on a encore un Neymar exceptionnel, un Mbappé exceptionnel, un Di María à son niveau, le PSG peut gagner. Ça va être un match très ouvert, avec beaucoup d’occasions et beaucoup de buts, j’espère.”

Lors de cet entretien, Magic Susic a notamment montré son admiration pour l’actuel numéro 10 du PSG, Neymar Jr. “Je l’aime, je l’aime beaucoup. Comme j’aimais Ronaldinho, aussi. Neymar, c’est un joueur exceptionnel. Et en plus, là, il est très en forme. Au début de la saison, quand on parlait de son départ pour Barcelone, je disais à certains amis, journalistes, qu’il fallait tout faire pour le garder, qu’avec Neymar, on pouvait gagner la Ligue des champions, mais que sans lui, il n’y avait aucune chance. Et ça s’est confirmé, s’enthousiasme Safet Susic. D’ailleurs, si le PSG gagne la Ligue des champions, c’est peut-être lui qui va être élu meilleur joueur à la fin de l’année. Vu que Messi et Cristiano Ronaldo sont un peu moins bons cette année, je pense que ça va se jouer entre lui et Lewandowski. Les qualités de Neymar ? Il a toutes les qualités. Il est exceptionnel en un contre un, en un contre deux. Même en un contre trois, il est capable d’éliminer ses adversaires. Il voit tout. Et surtout, il est collectif. Il a une très bonne habileté à faire la dernière passe. Je pense qu’il est très apprécié de ses coéquipiers au vu de son entente sur le terrain avec Mbappé et Di María. C’est superbe de les voir jouer.”