Tarrago sur le report de Lens – PSG : “Je ne comprends pas tout ce que je lis (…) on se scandalise de tout !”

Le Paris Saint-Germain revient aux affaires du quotidien après sa défaite en finale de la Ligue des Champions ce dimanche face au Bayern Munich (0-1). Après une fin de juillet et un mois d’août très intense, les Rouge & Bleu ont demandé à la ligue de déplacer sa rencontre face au RC Lens, qui devait initialement se jouer ce samedi. Une requête acceptée puisque ce match se jouera finalement le 10 septembre prochain. Une décision qui en a choqué plus d’un chez les observateurs, mais pas Sebastien Tarrago.

Interrogé sur la Chaine L’Équipe, le journaliste ne comprend pas tout le bruit médiatique autour de cette affaire.

“J’avoue ne pas comprendre tout ce que je lis. J’ai l’impression qu’on se scandalise de tout ! J’avoue avoir été scandalisé lorsque le PSG avait obtenu l’autorisation de faire un stage au Qatar pour prendre de l’argent en janvier 2019… Là c’est un scandale absolu ! Alors qu’il devait jouer un match contre Montpellier en Ligue 1. En revanche, qu’on favorise un peu un club qui est en Coupe d’Europe, c’est déjà arrivé dans l’histoire du football français. Alors certes, normalement c’est avant un match, mais ça revient un peu au même… Quand on se plaint tout le temps du coefficient UEFA, qui favorise tout le football français, je ne suis pas scandalisé et je ne vais pas monter sur mes grands chevaux parce qu’on repousse un match, et ça arrive toute l’année. Et en plus Lens a dit oui ! Il faut l’accord du club adverse pour que ça arrive !”