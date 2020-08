The Sun tente de placer le PSG dans les prétendants pour Joshua King

Avec les départs d’Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting (à la fin du Final 8), le PSG va très certainement devoir recruter une doublure à Mauro Icardi. Et ce dimanche, The Sun, pas le plus fiable en ce qui concerne les informations mercato, essaye de placer le PSG dans les prétendants de Joshua King, attaquant norvégien de Bournemouth. Le tabloïd anglais explique ainsi que le PSG serait prêt à rapidement dégainer 30 millions d’euros pour s’offrir King et ainsi prendre de court tout ses concurrents. Le Sun explique ainsi que Joshua King est dans le viseur de dix clubs de Premier League et quatre de Serie A dont l’AS Roma et la Lazio. Une information à prendre avec des pincettes, le nom du PSG étant souvent associé à des joueurs pour faire monter les enchères alors que les Rouge & Bleu n’ont aucun intérêt pour ce dernier.