Théréau : “Ça risque d’être un bon match, avec des buts”

Ce soir, face à l’Atalanta Bergame en quarts de finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain va affronter une équipe qui a ébloui l’Europe cette saison. Par ses principes de jeu, la Dea est une équipe redoutable. Mais cette formation a aussi des défauts. Cyril Théréau, qui a largement écumé les clubs de Serie A (il joue actuellement à la Fiorentina), a analysé les faiblesses de l’équipe de Gian Piero Gasperini. Pour lui, la formation italienne laisse beaucoup d’espaces, ce que doit exploiter le PSG.

“Ils défendent en un contre un quasiment tout le match : ils sont tellement haut qu’il suffit qu’un de leurs joueurs soit éliminé et ça s’ouvre. On peut vite se retrouver avec beaucoup d’espaces, explique Cyril Théréau dans un entretien accordé à L’Équipe. Ça risque d’être un bon match, avec des buts : j’espère que l’Atalanta va jouer comme d’habitude, pas en ayant peur et en jouant défensif.”