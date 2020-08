Thiago Silva et Marquinhos absents face à Sochaux ? (L’Équipe)

Ce mercredi face à Sochaux , à l’occasion d’un match amical au Parc des Princes (19h, beIN Sports 1), ce sera une sorte de répétition générale pour le PSG avant le quart de finale de la Ligue des champions contre l’Atalanta (12 août). Quelques jours après la finale de la Coupe de la Ligue, remportée aux dépens de l’Olympique Lyonnais (1-0, 6 à 5 tab), l’heure est à la gestion pour le staff parisien.

Thomas Tuchel ne veut prendre aucun risque pour la C1 et devrait ménager ses troupes contre le FCSM. L’Équipe rapporte que Thiago Silva, Marquinhos voire Thilo Kehrer pourraient être préservés pour cette rencontre. Les deux Brésiliens sont sortis par précaution face à l’OL. De son côté, Layvin Kurzawa est dores et déjà forfait . L’entraîneur parisien pourra tour de même compter sur les retours de Juan Bernat et Colin Dagba.