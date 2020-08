Thiago Silva officiellement joueur de Chelsea aujourd'hui

Ce vendredi, après huit années au PSG, Thiago Silva (35 ans) deviendra officiellement un joueur de Chelsea. Car c’est signé, rapporte The Telegraph. Le défenseur central brésilien a passé sa visite médicale (hors du Royaume-Uni pour des raisons sanitaires et réglementaires) et a signé son contrat d’un an avec une option sur une autre saison avec le club londonien. En revanche, Thiago Silva ne sera pas capitaine de Chelsea, comme entendu ces derniers jours. L’anglais du joueur étant insuffisant pour la tâche. Thiago Silva arrivera à Londres aujourd’hui et entamera un protocole de confinement de 14 jours avant d’être autorisé à commencer à s’entraîner avec ses nouveaux coéquipiers de Chelsea. Les Blues, qui viennent de signer en prêt Malang Sarr, ont quatre axiaux dans l’effectif : Antonio Rüdiger, Andreas Christensen, Kurt Zouma et Fikayo Tomori.