Thiago Silva vers Chelsea ? (The Athletic, The Guardian)

Le Paris Saint-Germain jouera ce dimanche la première finale de la Ligue des Champions de son histoire. Opposé au Bayern Munich, le PSG pourrait enfin soulever la “coupe aux grandes oreilles”. Une consécration pour l’actionnaire qatari et les joueurs arrivaient au début de ce projet dont Thiago Silva. Le Brésilien, qui a débarqué à Paris en juillet 2012, va quitter la capitale après la finale de la C1.

En fin de contrat avec le PSG, O Monstro fait toujours parti des meilleurs à son poste, et ne devrait pas avoir de mal à trouver un club de haut niveau en Europe. Selon les médias The Athletic et The Guardian, Chelsea serait très intéressé par la venue du capitaine parisien. Des représentants du défenseur auraient même eu des discussions avec le staff des Blues.