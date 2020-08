Ce dimanche soir, en direct sur TF1 et RMC Sport 1 (21h), le PSG et le FC Bayern se feront face pour ce qui représente la première finale de la Ligue des Champions de l’Histoire des Rouge et Bleu. Et pas de mauvaise nouvelle liée au Coronavirus en ce matin de finale. Ainsi, Loïc Tanzi, journaliste chez RMC, indique que tous les joueurs et le staff du Paris Saint-Germain ont été testés négatifs au Coronavirus. Tous les feux sont donc au vert.