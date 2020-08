Tribune CS – Barcelone / Bayern

En attendant la demi-finale du Paris Saint-Germain, qui n’arrivera que mardi prochain, les quarts de finale de la Ligue des Champions de ce Final 8 se poursuivent ce vendredi soir. Et on aura le droit à un alléchant FC Barcelone / Bayern Munich. Un match a commenté ici, entre Csiens et amoureux de football.

Côté Catalans, Quique Setién a fait le choix, assez curieux, de renforcer son milieu de terrain, préférant titulariser Sergi Roberto et laisser Antoine Griezmann sur le banc. En pleine forme en ce moment, le Bayern Munich s’avance, lui, en 4-2-3-1. Le coach bavarois a notamment préféré Ivan Périsic plutôt que Kingsley Coman sur le côté gauche de l’attaque.

Le XI du FC Barcelone : Ter Stegen – Semedo, Piqué, Lenglet, Alba – Roberto, Busquets, De Jong, Vidal – Messi, Suarez.

Le XI du Bayern Munich : Neuer – Kimmich, Boateng, Alaba, Davies – Goretzka, Thiago – Gnabry, Muller, Perisic – Lewandowski.