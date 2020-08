Tribune CS – RB Leipzig / Atlético de Madrid (Champions League)

Après la qualification du PSG face à l’Atalanta Bergame (2-1), les supporters des Rouge et Bleu suivront attentivement le deuxième quart de finale du Final 8 de l’UEFA Champions League opposant le RB Leipzig à l’Atlético de Madrid. En effet, le vainqueur de ce match affrontera le PSG, le mardi 18 août prochain, en demi-finale de la compétition.

Et pour cette rencontre (à 21h sur RMC Sport 1) – à l’Estádio José Alvalade à Lisbonne – l’entraîneur de l’Atlético, Diego Simeone, a la quasi totalité de son effectif à disposition (Angel Correa et Sime Vrsaljko, testés positifs au Covid-19, seront absents). Ainsi, le coach des Colchoneros a composé son équipe en 4-4-2 avec un duo d’attaque Marcos Llorente-Diego Costa. João Félix, Alvaro Morata et Thomas Partey débuteront sur le banc. De son côté, le RB Leipzig pourra compter sur l’ancien Parisien, Christopher Nkunku, titularisé en tant qu’ailier droit dans le 4-3-3 de Julian Nagelsmann.

XI de Leipzig : Gulacsi – Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Angeliño – Laimer, Kampl – Olmo, Sabitzer, Nkunku – Poulsen (c).

XI de l’Atlético : Oblak – Trippier, Savic, Gimenez, Renan Lodi – Koke (c), H. Herrera, Saul Ñiguez, Carrasco – M. Llorente, Diego Costa.