C1 : Lyon passe, le Real Madrid trépasse

Une semaine avant le quart de finale entre le Paris Saint-Germain et l’Atalanta, la Ligue des champions était de retour ! Et ce sont les 8es de finale retour qui se jouaient ce vendredi soir. Malgré la défaite au Juventus Stadium, l’Olympique Lyonnais rejoint le Paris Saint-Germain en quart de finale grâce au but de l’extérieur inscrit par Memphis Depay inscrit en début de rencontre (1-0 ; 1-2).

Le Real Madrid n’a pas non-plus réussi à inverser la tendance après sa défaite (1-2) à l’aller contre Manchester City ! Les joueurs de Zinédine Zidane se sont à nouveau inclinés sur le même score à l’Ethiad Stadium.

Les deux équipes se rencontreront lors du “Final 8”, organisé à Lisbonne.