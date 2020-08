Tribune CS – Soir d’Europa League

Après les qualifications de l’Inter Milan et de Manchester United hier soir, les quarts de finale de l’Europa League se poursuivent ce mardi avec deux rencontres au programme. On aura donc le droit à un alléchant Wolverhampton / FC Séville et un FC Shakhtar Donetsk / FC Bâle. Deux confrontations qui s’annoncent pour le moins serrées sur le papier et qui sont à commenter entre Csiens et amoureux de football ici, c’est Tribune CS !

Wolves / Séville :

Le XI de Wolverhampton : Patricio – Boly, Coady, Saïss – Doherty, Dendoncker, Neves, Moutinho, Vinagre – Traoré, Jiménez

Le XI du FC Séville : Bono – Navas, Koundé, Carlos, Reguilon – Jordan, Fernando, Banega – Suso, En-Nesyri, Ocampos.

Shakhtar / Bâle :

Le XI du Shkhtar : Pyatov – Dodo, Krivtsov, Bondar, Matviyenko – Antonio, Stepanenko – Marlos, Patrick, Taison – Moraes.

Le XI de Bâle : Nikolic – Widmer, Van der Werff, Alderte, Petretta – Frei, Xhaka – Stocker, Campo, Pululu – Cabral.