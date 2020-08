Triompher chez elle avec le PSG : le rêve d’Irene Paredes

Remporter la Champions League après huit saisons au PSG, cela aurait été très spécial pour Thiago Silva. Le rêve est passé. Un autre s’offre au club. La capitaine de la section féminine du PSG, Irene Paredes, serait elle aussi enchantée de triompher cette semaine sur la scène européenne. Car la défenseure native de Legazpi est chez elle, au Pays basque espagnol pour ce Final 8 de Women’s Champions League. D’ailleurs, les deux autres clubs d’Irene Paredes se nomment Real Sociedad (2008-2011) et Athletic Bilbao (2011-2016). C’est dire à quel point jouer à Anoeta et San Mamés est particulier pour l’internationale de 29 ans, actuellement sur ses terres.

“C’est vraiment spécial, je n’aurais jamais pensé, même dans mes rêves, que c’était possible de jouer une C1, chez moi, à la maison”, confiait lundi Irene Paredes, rapporte L’Equipe. “Après, on n’a pas trop le droit de sortir, on doit rester à l’hôtel pour ne pas attraper le virus. Ma famille est venue me voir, mais j’ai pu seulement leur parler à travers une vitre, je ne pouvais pas prendre le risque. J’ai reçu beaucoup de messages de ma famille, d’anciennes coéquipières aussi. Ils voulaient venir aux matches mais j’ai dû leur dire que ce n’était pas possible.” Malgré le huis clos, Irene Paredes, en grande forme, sera déterminée ce soir pour la demi-finale européenne contre Lyon (20 heures). “En ce moment, on est fortes, on doit continuer comme ça. C’est possible que ce soit ma meilleure période, mais quand tout le monde est bien, c’est encore mieux.”