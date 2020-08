Trois Parisiens convoqués en Equipe de France U20

Après neuf mois d’absence – en raison de la crise sanitaire – la trêve internationale fera son retour la semaine prochaine. Ainsi, de nombreux Parisiens vont rejoindre leurs sélections respectives. Alors que Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe (Equipe de France A) et Colin Dagba (Espoirs) vont disputer des rencontres avec le maillot de l’Équipe de France, trois autres joueurs du PSG ont été appelés afin de rejoindre les Bleuets en U20.

En effet, le sélectionneur de l’Équipe de France U20 – Jean-Luc Vannuchi – a convoqué Loïc Mbe Soh (19 ans), Timothée Pembélé (17 ans) et Arnaud Kalimuendo (18 ans) pour participer à un rassemblement U20 au CNF Clairefontaine, du mercredi 2 au lundi 7 septembre. Une rencontre amicale face au Paris FC (Ligue 2) aura notamment lieu le vendredi 4 septembre à 16h00, à huis clos. Dans cette liste de 22 joueurs, trois anciens joueurs du centre de formation sont également présents : Arthur Zagré (AS Monaco), Tanguy Kouassi (FC Bayern Munich) et Adil Aouchiche (AS Saint-Etienne).

Le groupe des 22 joueurs des U20 de l’Équipe de France