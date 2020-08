Seulement trois Parisiens dans les 23 de la saison en Ligue des Champions (UEFA)

Le Paris Saint-Germain vient de terminer son parcours européen en ayant été en finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Malheureusement défait par le Bayern Munich (0-1), les Rouge & Bleu pourront se baser sur cette expérience pour essayer de soulever la “Coupe aux Grandes Oreilles” la saison prochaine.

Suite à la fin du “Final 8”, l’UEFA a publié sur ses réseaux sociaux l’équipe de cet exercice 2019/2020 de la Champions League. Sans surprise, neuf joueurs munichois font parti des 23 sélectionnés (Neuer, Davies, Kimmich, Alaba, Alcantara, Goretzka, Gnabry, Muller, Lewandovski). Mais ce qui est plus curieux c’est de ne retrouver que trois parisiens dans cette liste. La doublette Neymar – Mbappé est présente en plus de Marquinhos.

Meilleure défense de la compétition et deuxième meilleure attaque, on peut être surpris de ne pas voir des joueurs comme Keylor Navas, Presnel Kimpembe, Juan Bernat ou encore Angel Di Maria…

Houssem Aouar et Anthony Lopes ont été nommés côté Lyonnais.