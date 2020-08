Tuchel : “Il y a toujours des choses négatives qui arrivent avant la Champions League”

La conférence de presse de Thomas Tuchel après la petite victoire du PSG Bis contre Sochaux ce soir au Parc des Princes (1-0) n’a que très peu évoqué cette dernière rencontre de préparation avant le quart de finale face à l’Atalanta Bergame (12 août) mais bien des blessés à une semaine de la confrontation contre la Dea. Et le coach allemand se dit inquiet au moment d’évoquer Marco Verratti et Kylian Mbappé dans des propos relayés par RMC Sport.

Mauro Icardi

“Mauro Icardi est sorti avec quelques problèmes (durant l’entraînement ndlr). Il reprendra collectivement samedi… pas avant.”

Marco Verratti

“Verratti ? Nous sommes inquiets, il a pris un grand coup, grosse blessure. On doit attendre. Je ne connais pas le diagnostic exact de l’après-midi.“

Les choses négatives avant la Ligue des Champions

“C’est une grande incertitude, un grand problème. En plus il nous manque trois joueurs avec Edi (Cavani), Thomas (Meunier) et Tanguy (Kouassi) qui avaient joué la Ligue des champions pour nous. C’était le premier match pour Juan Bernat, Thilo Kehrer n’était pas disponible… c’est toujours la même chose quand on arrive à un match de Ligue des champions, ce sont toujours des choses négatives, je ne sais pas pourquoi.“

Mbappé

“On joue la Ligue des champions, pas un match amical, un quart de finale de Ligue des champions! On arrive avec quatre ou cinq mois de pause, deux matchs officiels… c’est super compliqué ! Kylian essaie tout, mais peut-il y arriver? Je ne sais pas. Et s’il y arrive, peut-il faire une grande performance? Je ne sais pas.”

Bernat

“S’il postule pour Bergame? Je ne sais pas. Est-ce la meilleure chose pour préparer un match contre l’Atalanta, non. Est-ce nécessaire qu’il joue? Peut-être.“

Kehrer

“Si c’est grave pour Kehrer ? Maintenant non mais ce n’était pas possible qu’il joue aujourd’hui. Il a fait un entraînement individuel avec Icardi aujourd’hui. Les deux seront avec nous samedi je pense, j’espère. Icardi? Pas touché mais il a senti quelques problèmes, on ne prend pas de risques.“