Tuchel : “J’ai eu l’impression que le premier but allait décider du sort du match”

Le PSG a perdu sa première finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich ce dimanche soir (1-0). Thomas Tuchel a tenu à féliciter le Bayern, la meilleure équipe d’Europe, avant de saluer ses joueurs.

“C’était un combat. Je ne sais pas si on peut observer à la télévision, on a tout donné sur le terrain ce soir. On pouvait attendre ça dans une finale, pas plus. On ne peut pas contrôler le résultat. J’ai eu l’impression que le premier but allait décider du sort du match. Je suis fier de la manière dont on a joué et notre mentalité sur ces dernières semaines. C’est tout ce qu’on peut demander en tant qu’entraîneur. Je suis déçu mais pas trop. Je suis convaincu, on aurait gagné 1-0 le même match si on avait marqué en premier. On a eu des phases très fortes. On a manqué d’efficacité, relate Tuchel sur RMC Sport 1. On espère toujours voir marquer Neymar et Mbappé. Kylian, ça a été difficile car il a manqué de beaucoup d’entraînement. C’était un miracle qu’il soit avec nous. Neymar a encore montré sa mentalité lui. Ces dernières semaines, on a montré tout ce qui était nécessaire pour gagner des titres. La chance joue aussi un grand rôle. On gagne plus de confiance en marquant le premier but. C’était décisif pour nous de marquer en premier. Ce sont de petits détails. On perd 1-0 contre peut-être le club le plus fort en Europe. On doit garder cette qualité pour combattre encore.“