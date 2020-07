Tuchel : “Je pense que pour Marquinhos et Thiago Silva ce n’est que des crampes”

Malgré la victoire contre Lyon en finale de Coupe de la Ligue (0-0, 6 t.a.b à 5), le PSG a une nouvelle fois vu des joueurs sortir sur blessure. Présent en conférence de presse, Thomas Tuchel s’est voulu réassurant au moment d’évoquer Thiago Silva et Marquinhos. “Je pense que pour Marquinhos et Thiago Silva ce n’est que des crampes“, assure le coach parisien dans des propos relayés par Le Parisien. Il a été plus inquiet au moment de parler de Layvin Kurzawa, qui a joué dans un inhabituelle poste de latéral droit. “Pour Kurzawa, c’est peut-être une blessure.”