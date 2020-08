Tuchel : “Je peux sentir que l’équipe joue ensemble”

À J-2 du quart de finale de Ligue des champions entre le PSG et l’Atalanta Bergame (mercredi 12 août à 21h sur RMC Sport 1), les Parisiens poursuivent leur préparation à Faro, au Portugal. Actuellement blessé et en béquilles, l’entraîneur des Rouge et Bleu – Thomas Tuchel – a évoqué cette confrontation face à la Dea au micro de PSG TV. Le coach allemand est notamment revenu sur le format inédit de la compétition (un Final 8 avec des matches secs).

“Pendant le match, certaines choses peuvent être différentes, comme nos changements, car nous savons qu’il n’y aura pas de match retour. Nous n’aurons pas la possibilité de corriger les choses d’un match à l’autre, se satisfaire d’un résultat à l’extérieur ou d’être poussé par son public à domicile. C’est différent, mais nous sommes prêts car nous avons disputé deux finales de Coupes, en France, pour nous préparer, dont un avec prolongations et tirs au but, a déclaré Tuchel sur le site officiel du PSG. Pour moi, ce quart de finale est un cadeau. Nous allons disputer un quart de finale, nous sommes dans les huit derniers. Nous sommes une équipe très forte ensemble, nous avons déjà remporté quatre titres cette saison (Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue et Trophée des Champions, ndlr) et je suis très heureux d’être le coach de Paris. C’est un cadeau pour moi.”

Lors de cet entretien, Thomas Tuchel a également été questionné sur la performance défensive de son équipe en Ligue des champions (meilleure défense avec 4 buts encaissés). Et pour l’entraîneur parisien l’expérience de Keylor Navas ainsi que la solidarité entre les joueurs sont les deux éléments qui expliquent cette performance défensive. “Mais la clé pourrait être Keylor Navas avec son expérience et sa personnalité. Il est extrêmement serein, il a beaucoup d’expérience dans cette compétition. Il est vraiment, vraiment calme et il apaise tous les autres joueurs, a indiqué Tuchel à PSG TV. L’autre élément clé pour moi, c’est que je peux sentir que l’équipe joue ensemble. Ils ne sont pas seulement ensemble quand ils attaquent, pas seulement pour faire des choses spectaculaires, mais ils peuvent aussi travailler ensemble, souffrir ensemble, et rester ensemble quand ils n’ont pas le ballon. Et c’est la clé, car il y a beaucoup de qualité dans notre équipe, nous avons beaucoup de joueurs offensifs avec de grandes qualités, mais nous devons trouver un juste équilibre entre les deux. Nous sommes vraiment heureux d’avoir pu faire cette performance défensive, et on veut continuer sur cette voie.”