Tuchel : “Les joueurs du banc ont été exceptionnels”

Face à l’Atalanta Bergame en quarts de finale de Ligue des champions, le PSG a réussi à renverser le score du match grâce à Choupo-Moting et Marquinhos (2-1). Une victoire qui permet aux Parisiens de se hisser en demi-finale de la compétition, une première depuis 1995. Après la rencontre, l’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, s’est exprimé – au micro de RMC Sport – sur cette victoire importante.

Le match face à l’Atalanta

Tuchel : “Aujourd’hui ce sont les 50 ans du club, avec un match comme ça et une demi-finale. C’est une saison historique avec quatre titres et une demi-finale. Un doute pendant le match ? Oui, après 85 minutes c’est 1-0, je suis réaliste. Je n’avais pas le sentiment qu’on n’allait pas marquer. Après 80 minutes, j’ai dit à mes assistants que si on marquait un but, j’était sûr qu’on allait marquer le deuxième tout de suite. C’était mon sentiment. Nous avons fait un match fort, c’est absolument mérité. Si tu mets un but tardif comme ça, c’est aussi de la chance mais si on regarde tout le match c’est mérité.”

Que retenir de ce match ?

Tuchel : “On a fait un bon match. On a absolument mérité de gagner. On a complètement contrôlé la deuxième mi-temps, aussi physiquement. C’était une grande surprise car j’ai eu peur des 20 dernières minutes, ils sont super forts dans ces moments-là. Mais on a joué avec plus de la confiance, on a trouvé un bon rythme. Les joueurs du banc ont été exceptionnels et ont joué avec un bon spirit. Ils ont retourné ce match pour nous. Je suis absolument satisfait avec cette performance. Pour moi, c’est une victoire méritée. Les buts arrivent tard mais c’est aussi la qualité et la mentalité de ce groupe-là.”