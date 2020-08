Tuchel : “Nous sommes ici pour jouer la finale et pour gagner”

Le PSG a offert une nuit exceptionnelle à ses supporters. Vainqueur avec sérieux du RB Leipzig en demi-finale de Ligue des champions (3-0), le club de la capitale accède par la même occasion à la première finale de C1 de son histoire. Un moment historique pour le PSG version QSI. Après la rencontre, l’entraîneur du PSG – Thomas Tuchel – s’est exprimé sur cette qualification des Rouge et Bleu, au micro de RMC Sport.

La qualification du PSG pour la finale de C1

Tuchel : “C’est incroyable mais nous sommes ici pour jouer la finale et pour gagner. L’équipe a très bien fait, avec de la qualité et de la détermination. C’était mérité avec ce bon mix. Un Thomas Tuchel détendu ? J’ai senti de la pression avant le match, ce n’était pas facile. J’ai des joueurs qui sont habitués à jouer avec cette pression-là et qui aiment cette pression dans ces matches décisifs. C’est le football, donc on est jamais sûr. À la fin ça peut toujours être un but puis un deuxième pour l’adversaire. Toutes les choses peuvent arriver dans le football. C’est pour cela que je ne suis jamais détendu. La façon dont on a défendu, c’est pour moi le plus important.”

Le plan pour contrer le RB Leipzig

Tuchel : “Il fallait rester avec nos principes de jeu, de contrôler les contre-attaques dans les demi-espaces. Puis utiliser les accélérations de Di María, Mbappé et Neymar et toujours attaquer dans le dos. Comme je l’avais dit en avant-match, pour moi c’est une compétition pour les joueurs. Ils doivent être à l’aise avec la structure et sur le terrain. On s’adapte à tous les adversaires mais pas trop. On veut montrer notre force. Les joueurs ont encore montré leur faim de victoire, de travailler et de souffrir ensemble.”

La joie des supporters à Paris

Tuchel : “Normalement, ils doivent être ici mais ce n’était pas possible mais on fête ça ensemble. Le football est pour les spectateurs et nos fans. On peut vraiment sentir qu’ils sont avec nous, qu’ils ont confiance en nous. J’espère aussi qu’ils peuvent sentir que c’est une vraie équipe.”

Plutôt le Bayern Munich ou l’OL en finale

Tuchel : “Je vais juste profiter pour regarder ce match. Ce sera une grande récompense de regarder ce match demain avec mes joueurs et le staff. On sait bien que le Bayern est favori mais c’est dur contre l’OL. On va voir.”