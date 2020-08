Tuchel veut faire de David Alaba le remplaçant de Thiago Silva (Bild)

Les prochaines semaines s’annoncent intenses au Paris Saint-Germain. Dès la semaine prochaine, le club de la capitale va jouer son quart de finale de la Ligue des champions face à l’Atalanta (12 août). Après ce Final-8 à Lisbonne, il sera temps de penser au mercato. Les Rouge et Bleu ont déjà levé l’option d’achat de Mauro Icardi (50 millions d’euros), mais il y aura d’autres dossiers prioritaires pour Leonardo. En effet, avec les départs déjà acté d’Edinson Cavani et surtout de Thiago Silva, qui ira au bout de la Ligue des champions, la direction parisienne devra lui trouver un remplaçant. Et selon Sport Bild, Thomas Tuchel aimerait profiter de la situation complexe de David Alaba (28 ans) au Bayern Munich, le coach parisien l’a d’ailleurs signifié à sa direction.

L’Autrichien arrive en fin de contrat en 2021 avec le club bavarois et les négociations pour une prolongation trainent en longueur depuis plusieurs mois. Pini Zahavi, le célèbre agent, propose régulièrement le défenseur au PSG, rapporte encore le journal allemand. Le club de la capitale aimerait même attendre l’année prochaine et l’expiration du bail du joueur pour se l’offrir gratuitement et ainsi rendre à l’écurie bavaroise la monnaie de sa pièce par rapport au dossier Tanguy Kouassi (parti libre au Bayern). Mais Thomas Tuchel veut un remplaçant à Thiago Silva dès cette année, David Alaba coche toutes les cases pour l’entraîneur allemand.