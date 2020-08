Tuttosport et le double transfert Skriniar-Paredes entre l’Inter et le PSG

Un défenseur central Milan Škriniar (25 ans, sous contrat jusqu’en 2023 avec l’Inter Milan), coté 50M€ par Transfermarkt, contre un milieu de terrain, Leandro Paredes (26 ans, sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG), estimé à 20M€ désormais, plus une somme d’argent, c’est possible selon Tuttosport. Car le PSG veut vraiment Milan Skriniar, un élément – protégé de Leonardo – qu’Antonio Conte ne retiendra pas en cas d’opportunité sur le marché, explique le journal sportif turinois. Et l’opportunité, c’est possiblement le milieu de terrain argentin apprécié depuis longtemps à l’Inter.

“Face à l’insistance de Leonardo pour avoir Milan Skriniar, l’Inter a demandé de discuter de Leandro Paredes, explique Tuttosport. Les excellentes relations entre l’Inter et le PSG, attestées par le récent transfert définitif de Mauro Icardi, sont également de bon augure pour le dossier Skriniar, qui, après avoir atteint des prix stratosphériques (80 millions) ne peut valoir plus de 50M€. Toutefois l’Inter, pour éviter un prix excessif, a déjà soumis sa requête: inclure dans l’opération Leandro Paredes. […] Conte le considère comme un joker intéressant, peut-être pas comme un titulaire indiscutable même si c’est un joueur qui peut encore grandir. Et puis cela deviendra nécessaire lorsque Tonali serait perdu. En outre milieu de terrain Nerazzurri, déjà en difficulté cette année, n’est pas encore certain de garder Brozovic, et perdra certainement Vecino. Bref, entre l’Inter et le PSG, la vraie négociation s’ouvre désormais sur la balance en faveur des Nerazzurri : Marotta vise 20-30M€, mais il ne sera pas facile de convaincre les Français, qui n’ont pas non plus de problèmes économiques.”