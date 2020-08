UEFA – Les cartons jaunes effacés après les 8es de finale de Champions League

La pandémie de Covid-19 a eu de nombreuses répercussions sur la saison 2019-2020 de football. Outre certains changements de règles effectués à l’image du nombre de changements par match (cinq remplacements autorisés) et du format de la Ligue des champions (Final 8 avec un match unique), l’UEFA a décidé de modifier une autre de ses règles pour terminer l’exercice 2019-2020 de ses compétitions. Ainsi, le Comité Exécutif de l’UEFA a indiqué dans un communiqué que les cartons jauges seront effacés à l’issue les huitièmes de finale de C1. “Tous les cartons jaunes expirent à l’issue des huitièmes de finale. Ils ne sont pas reportés en quarts de finale.”

Ce changement de règle n’annulera pas la suspension de Di María pour le quart de finale de C1 face à l’Atalanta. Cependant, Neymar Jr. et Juan Bernat – qui étaient sous le coup d’une suspension pour une éventuelle demi-finale – pourront jouer l’esprit libéré grâce à cette modification de règle de la part de l’UEFA.

Le communiqué du Comité Exécutif de l’UEFA

Le Comité exécutif de l’UEFA a pris les décisions suivantes concernant les compétitions interclubs de l’UEFA. Annulation des cartons jaunes à l’issue des huitièmes de finale pour la saison 2019-2020 de Ligue des champions et Ligue Europa. Suite aux modifications approuvées par le Comité exécutif de l’UEFA le 17 juin 2020 sur le format de l’UEFA Champions League 2019/20 et de l’UEFA Europa League 2019/20, les quarts de finale et les demi-finales ont été réduits à un match unique. Afin de recréer le même équilibre des matchs restants après la suppression des cartons jaunes en attente, le Comité exécutif de l’UEFA a décidé d’anticiper la date limite pour les cartons jaunes reçus par les joueurs et le personnel après les huitièmes de finale plutôt qu’après le quart. finales (c’est-à-dire deux matches avant la finale) et de modifier l’article 51.04 du règlement de l’UEFA Champions League (saison 2019/20) et l’article 49.04 du règlement de l’UEFA Europa League (saison 2019/20) comme suit: Afin de recréer un équilibre compétitif dans les matches qui resteront après l’annulation de tous les cartons jaunes, le Comité exécutif de l’UEFA a décidé d’avancer l’annulation de tous les cartons jaunes reçus par les joueurs et le staff technique à l’issue des huitièmes de finale au lieu des quarts de finale, c’est-à-dire deux matches avant la finale, et d’amender les alinéas 51.04 du Règlement de l’UEFA Champions League (saison 2019/20) et 49.04 du Règlement de l’UEFA Europa League (saison 2019/20) comme suit : « Exceptionnellement, les suspensions non purgées suite à des avertissements répétés et tous les cartons jaunes sont annulés à la fin des matches de barrage. Ils ne sont pas reportés dans la phase de matches de groupe. De plus, tous les cartons jaunes sont annulés à l’issue des huitièmes de finale. Ils ne sont pas reportés dans les quarts de finale