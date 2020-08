Un but de Mbappé dans le top 10 des plus beaux buts de la saison en C1

La saison 2019-2020 de Ligue des Champions s’est terminée il y a une semaine avec la cruelle défaite du PSG en finale contre le Bayern Munich (1-0). Qui dit fin de saison dit récompense de fin de saison. Hier, l’UEFA avait dévoilé la liste des 23 meilleurs joueurs de la saison en C1, avec seulement trois Parisiens (Mbappé, Neymar, Marquinhos). L’instance européenne a également dévoilé le top 10 des plus beaux buts de la saison. Le classement a été remporté par Lionel Messi et son but en huitième de finale retour contre Naples. Un parisien figure dans ce classement, Kylian Mbappé (10e place). L’un des buts du numéro 7 parisien (passe décisive de 30 mètres de Di Maria de l’intérieur du pied, finition pied gauche) lors du festival sur la pelouse de Bruges (3e journée phase de poules, 0-5) avec un triplé de l’international français.