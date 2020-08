Neymar va changer d’équipementier en passant de Nike à Puma (Diario Do Peixe / RMC Sport)

Depuis le début de sa carrière en 2009 à Santos, Neymar est en partenariat avec la marque américaine Nike. Mais cela pourrait changer dans les prochains jours selon les informations du média brésilien, Diario Do Peixe. En effet, le contrat entre la star du PSG et la marque de sport devrait prendre fin dans quelques jours. Neymar devrait prendre la parole mardi prochain pour annoncer ce changement important dans sa carrière. Le média auriverde note que l’international brésilien (28 ans) n’est pas apparu dans la dernière campagne publicitaire de la marque à la virgule. Diario do Peixe conclut en expliquant que Neymar devrait signer pour Puma. Une information confirmée par le journaliste RMC Sport, Mohamed Bouhafsi. “Neymar et la firme américaine n’ont pas trouvé d’accord pour poursuivre leur collaboration au-delà de leur engagement s’achevant au terme de ce mois d’août“, explique le média sportif qui conclut en indiquant que c’est un désaccord financier qui aurait mis fin à cette collaboration de plus de 15 ans.