Un documentaire sur le parcours en Ligue des Champions sur Amazon Prime le 15 septembre

Il y a quelques mois, Amazon Prime Video indiquait qu’un documentaire sur l’histoire du PSG – pour fêter les 50 ans du club – allait voir le jour au courant de l’année 2020. Ce mercredi, la société américaine a fait savoir que le premier épisode de ce documentaire allait sortir le 15 septembre prochain. Ce premier épisode du docu-série “Ici c’est Paris, 50 ans de passion“, s’intitule “Tout près des étoiles” et sera axé sur le parcours en Ligue des Champions des Rouge & Bleu. Amazon indique que l’épisode “promet de faire découvrir les coulisses du club et de l’équipe dans la course au titre de la Ligue des champions grâce aux accès sans précédent dont ont bénéficié les équipes de tournage“, comme le rapporte léquipe.fr. Amazon conclut en indiquant que l’épisode proposera “des images jamais vues auparavant, de la façon dont les joueurs, l’entraîneur, le président et le staff ont vécu cette aventure lors d’une saison unique et inattendue.”