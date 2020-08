Un duel Verratti – Paredes pour la dernière place au milieu (LP)

Dimanche (21h), le PSG va jouer sa première finale de Ligue des Champions de son histoire contre le Bayern Munich. À deux jours de cette rencontre, on ne sait pas encore quel onze va aligner Thomas Tuchel. Mais selon les informations du Parisien, le coach allemand devrait reconduire la même équipe que contre le RB Leipzig en demi-finale même si “une dernière interrogation agite l’esprit de Tuchel.” En effet, Marco Verratti est totalement remis de sa blessure au mollet droit et postule donc pour une place de titulaire dimanche. Dans cette optique, Leandro Paredes – performant contre Leipzig – pourrait retrouver une place sur le banc. La dernière place du milieu à trois devrait se jouer entre les deux joueurs assure le quotidien francilien. Ander Herrera “donne entière satisfaction au coach, qui le sait précieux à 31 ans dans ce genre de rendez-vous où il faut garder son calme et ses nerfs.” En ce qui concerne Keylor Navas, blessé contre l’Atalanta. une décision sur sa participation sera prise le jour du match, même si “dans l’esprit du staff, c’est Navas qui commencera face au Bayern,” conclut le Parisien.

Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Navas – Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat – Herrera, Marquinhos, Paredes (ou Verratti) – Di Maria, Mbappé, Neymar