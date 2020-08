Un écran géant installé au Camp des Loges pour la finale (L’E)

Comme au Parc des Princes, un écran géant sera installé au Camp des Loges dimanche afin d’assister à la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich fait savoir l’équipe.fr. C’est “la ville de Saint-Germain-en-Laye, en partenariat avec l’association PSG” qui est à l’initiative assure le quotidien sportif qui indique que 600 personnes pourront regarder cette rencontre sur l’écran géant au sein du centre d’entraînement des Rouge & Bleu. Dans le détail, deux cents enfants de l’association PSG et quatre cents jeunes entre 18 et 20 ans de la commune seront invités. “Ils prendront place dans la tribune du stade Georges-Lefèvre. L’écran sera, lui, installé sur la pelouse“, conclut L’Equipe.