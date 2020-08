Un point sur les minutes jouées par les joueurs du PSG depuis la reprise

Après plus de trois mois sans matches en raison de la crise sanitaire, le PSG avait repris le chemin de l’entraînement le 22 juin dernier afin de préparer les dernières compétitions de la saison 2019-2020 (Coupe de France, Coupe de la Ligue et Ligue des champions). Pour être en forme physiquement lors de ces dernières rencontres, le club de la capitale a organisé quelques matches amicaux afin de redonner du rythme aux joueurs parisiens. Ainsi, les Rouge et Bleu ont affronté Le Havre (9-0), Waasland Beveren (7-0), le Celtic FC (4-0) et le FC Sochaux (1-0). Et avant son départ pour son stage à Faro (au Portugal), les joueurs de Thomas Tuchel comptent seulement deux matches officiels (face à l’ASSE et l’OL) avant d’affronter l’Atalanta Bergame en quart de finale de Ligue des champions, le 12 août prochain à Lisbonne.

Et pendant cette préparation, les Parisiens ont également subi quelques blessures à l’image de Kylian Mbappé (cheville), Marco Verratti (mollet), Layvin Kurzawa (cuisse), Thilo Kehrer (hanche et oreille). Voici ci-dessous le temps de jeu des joueurs du PSG depuis la reprise. Pour rappel, les rencontres face à Waasland Beveren et l’Olympique Lyonnais ont duré 120 minutes tandis que la confrontation amicale face à Sochaux s’est jouée sur 80 minutes.

Gardiens Navas : 401 minutes Rico : 190 minutes



Défenseurs Bakker : 394 minutes Marquinhos : 354 minutes Thiago Silva : 330 minutes Dagba : 283 minutes Kimpembe : 270 minutes Kehrer : 221 minutes Mbe Soh : 220 minutes Kurzawa : 163 minutes Diallo : 75 minutes Bernat : 63 minutes Pembélé : 62 minutes Bitshiabu : 11 minutes



Milieux Gueye : 320 minutes Paredes : 318 minutes Verratti : 285 minutes Herrera : 274 minutes Ruiz-Atil : 64 minutes Simons : 11 minutes Michut : 11 minutes Kamara : 11 minutes