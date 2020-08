Unaï Emery au PSG : “Continuez à rêver plus grand !”

Le Paris Saint-Germain joue peut-être le match le plus important de son histoire. Le club de la capitale rencontre ce soir le Bayern Munich pour disputer leur première finale de la Ligue des Champions. Une opposition décisive pour cette équipe, qui est la conséquence de plusieurs années de travail, de succès mais aussi d’échecs. Parmi les désillusions en C1, Unai Emery en a connu quelques unes avec les Rouge & Bleu.

Le nouvel entraineur de Villareal a tenu à soutenir son ancienne équipe sur les réseaux sociaux, via son compte Twitter personnel, et croit en elle pour aller au bout de cette compétition.

“Bravo Paris pour ce magnifique parcours après tant d’années d’insistance et de constance, mais continuez à rêver plus grand. Bon match et Allez @PSG_inside!”