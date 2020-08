Une joueuse du PSG testée positive au Covid-19, absente ce soir face à Lyon

Ce soir (20 heures, Canal +, BeIN Sport 1), les Féminines du PSG affrontent Lyon en demi-finale de l’UEFA Women’s Champions League. Comme c’est de coutume depuis la pandémie du Coronavirus, les joueurs et joueuses sont testés au Covid-19 la veille d’une rencontre. Ce mercredi après- midi, le PSG a fait savoir que ses joueuses ont été testées hier soir à Bilbao et que l’une d’entre-elle était positive au Covid-19. Cette dernière “est actuellement isolée du groupe” et ne jouera évidemment pas ce soir, conformément au protocole de l’UEFA.